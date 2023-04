Verantwortliche im Bereich Finanzkriminalität setzen auf Verhaltensbiometrie zur Bekämpfung von Scams

ATLANTA, 19. April 2023 /PRNewswire/ -- LexisNexis Risk Solutions hat ein von Aite-Novarica verfasstes Whitepaper veröffentlicht, das sich mit den Herausforderungen befasst, die sich aus der zunehmenden digitalen Nutzung und den hohen Erwartungen von Verbrauchern an Online-Transaktionen ergeben.

Das White Paper "Multifaceted Fraud Attacks: Behavioral Biometrics as a Defensive Tool" erklärt, dass die meisten Menschen seit Beginn der Pandemie immer häufiger Person-to-Person (P2P) Zahlungsplattformen nutzen. Eine Verbraucherumfrage zeigt jedoch, dass 10 % der befragten US-Bürger diese Dienste weniger häufig nutzen, ebenso wie 9 % der britischen Verbraucher und 7 % in Singapur. Von den Verbrauchern, die die Nutzung von P2P-Diensten reduziert haben, änderte ein erheblicher Anteil ihr Verhalten aufgrund von Betrugsbedenken, in den USA (43 %), Großbritannien (46 %) und Singapur (35 %).

"Verantwortliche im Bereich Finanzkriminalität sind zutiefst beunruhigt über die zunehmenden Betrugsangriffe und die Auswirkungen, die diese auf die Verbraucher und den Ruf ihres Unternehmens haben, wenn es zu Verlusten kommt", sagte Stephen Topliss, Vice President, Fraud and Identity Strategy, LexisNexis Risk Solutions. "Unternehmen brauchen eine möglichst multidimensionale Sicht auf eine Identität, um hochwertige Entscheidungen treffen zu können. Die Verhaltensbiometrie ermöglicht es Unternehmen, ihren Kunden eine optimale Erfahrung zu bieten, indem sie sie passiv authentifizieren und nur dann zusätzliche Schritte einfügen, wenn ein höheres Risiko besteht."

Weitere Ergebnisse des Whitepapers zeigen, dass 48 % der Verantwortlichen im Bereich Finanzkriminalität Betrugsangriffe auf Verbraucher zu ihren größten Bedenken für das Jahr 2022 zählen, was die Rahmenbedingungen für die Transaktionskontrolle betreffen. Scams sind nicht nur für einen erheblichen Teil der Betrugsfälle verantwortlich, sondern stellen auch eine große Herausforderung dar, da eine Betrugsaktivität erst dann vollständig ausgeführt werden kann, sobald der reale Kunde damit agiert.