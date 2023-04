14.04.2023 - Im aktuellen Marktumfeld sind Geldanlagen gefragt, die einen wirksamen Schutz vor Inflation bieten und ein Portfolio stabilisieren können. Damit rückt Private Equity für geeignete Investoren in den Fokus.



Die Zeiten stetig steigender Aktienmärkte in einem ruhigen wirtschaftlichen Umfeld scheinen erst einmal vorbei. Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg bescherten Anlegern die höchste Inflation seit 40 Jahren und hohe Schwankungen an den Finanzmärkten. So verzeichneten Aktien und Anleihen in den letzten Jahren teilweise schmerzvolle Verluste.