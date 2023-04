FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem weiteren Hoch des Dax seit Anfang 2022 am Vortag verliert die jüngste Kursrally weiter Schwung. Der Dax gab am Mittwoch in den ersten Handelsminuten um 0,18 Prozent auf 15 854,28 Punkte moderat nach. Schon an der Wall Street hatte sich am Dienstag kaum noch etwas getan und in Fernost verbuchten die Börsen überwiegend Verluste. Börsianer schließen jedoch nicht aus, dass der deutsche Leitindex die in Reichweite liegende 16 000er-Marke wieder ansteuert.

Der MDax der 50 mittelgroßen Börsenwerte gab am Mittwochmorgen um 0,41 Prozent auf 27 858,67 Zähler nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 lag ebenfalls mit 0,21 Prozent im Minus.