Gerresheimer beschafft sich mit Kapitalerhöhung frisches Geld

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Verpackungsspezialist Gerresheimer hat sich mit einer Kapitalerhöhung am Markt frisches Geld beschafft. Die angebotenen 3,14 Millionen neuen Aktien seien für 86,50 Euro je Stück verkauft worden, teilte der MDax -Konzern am späten Vorabend in Düsseldorf mit. Der Bruttoemissionserlös liege bei 271,6 Millionen Euro. Am Mittwoch fiel die Gerresheimer-Aktie, hielt sich aber vergleichsweise ordentlich.

Das Papier verlor am Vormittag zwei Prozent auf 88,95 Euro. Analystin Beatrice Allen von der Berenberg Bank vermutete, dass das Unternehmen gebeten worden sei, mehr ins Wachstum rund um GLP-1-bezogene Produkte zu investieren. Die Behandlung von Fettleibigkeit und Diabetes ist aktuell ein Renner in der Pharmabranche. Dieses Segment wachse derzeit stark und mit guten Margen, so die Expertin.