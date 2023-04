Vier RWB Fonds zahlen bis zu 20 Prozent an Privatanleger aus (FOTO) Oberhaching (ots) -



Die RWB zahlt im zweiten Quartal 2023 mit vier weiteren Private-Equity-Dachfonds aus. Mehr als 4.000 Anlegerinnen und Anleger der Fonds RWB Asia I, RWB China IV sowie RWB Germany I und II erhalten zwischen 10 und 20 Prozent.



"Die starke Auszahlungsdynamik der letzten Jahre hält auch im andauernd herausfordernden Marktumfeld an. Wir sind sehr zufrieden, die nächsten vier Ausschüttungen an unsere Anleger leisten zu können", sagt Norman Lemke, Vorstand der RWB PrivateCapital Emissionshaus AG. 2022 hatte die RWB insgesamt rund 180 Millionen Euro an Privatanlegerinnen und Privatanleger ausgezahlt. Vor wenigen Wochen tätigte der Spezialist für Private Equity bereits die ersten vier Ausschüttungen im laufenden Jahr.