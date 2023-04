Jegliche Dynamik aus den ersten Wochen des Jahres ist dem Markt abhanden gekommen. Aber verkaufen will so richtig auch keiner, damit bleibt der DAX auf seinem hohen Niveau und die 16.000er Marke in greifbarer Nähe. Ohne Impulse wird es allerdings nicht über diese Hürde gehen. Die immer wieder abgebrochenen Versuche erhöhen zudem die Gefahr, dass demnächst eine größere Abwärtsbewegung beginnt.

Für Schwung könnten überzeugende Quartalszahlen in der laufenden Berichtssaison sorgen, was dem Streaming-Giganten Netflix gestern allerdings nicht gelang. Gewinn und Umsatz entsprachen zwar weitgehend den Erwartungen der Wall Street. Jedoch hat das Unternehmen im ersten Quartal nur 1,75 Millionen neue Abonnenten gewinnen können und damit etwa 500.000 weniger als erwartet. Ein zudem eher enttäuschender Ausblick auf die nächsten Quartale war dann insgesamt kein wirklich guter Start für den Technologiesektor in die Berichtssaison, die sich heute mit dem E-Autobauer Tesla nach Börsenschluss fortsetzt.