Rockwell Automation unterstützt umweltfreundliche Lithiumproduktion zur Sicherung der Versorgung Großbritanniens

Düsseldorf (ots/PRNewswire) - Modernes Prozessleitsystem (DCS) von Rockwell

Automation bietet zuverlässige Kontrolle für die Vorführanlage von Cornish

Lithium



Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für

industrielle Automatisierung und digitale Transformation, arbeitet gemeinsam mit

Cornish Lithium Plc an einer Vorführanlage zur Validierung der nachhaltigen

Produktion aus glimmerhaltigem Granit gewonnenem Lithiumhydroxid.





Die Vorführanlage von Cornish Lithium wird durch das moderne, verteilteSteuerungssystem PlanPax® (https://www.rockwellautomation.com/en-gb/capabilities/process-solutions/process-systems/plantpax-distributed-control-system.html?utm_campaign=MultiInitiative_Mining_EMEA_XX_EN_CMP-05531-C8Q8L9&utm_medium=public_relations&utm_source=Marketing&utm_content=news_wire) von Rockwell Automationgesteuert. Dieses moderne DCS bietet ein einzigartiges Steuerungssystem welchesüber das gesamte Betriebsnetzwerk hinweg eine erhöhte Flexibilität für bessereGeschäftsentscheidungen ermöglicht."Rockwell Automation verfügt sowohl über die Technologie als auch über dasnötige Fachwissen, um den komplexen Prozess der Lithiumgewinnung zuunterstützen", so Phil Hadfield, UK Managing Director bei Rockwell Automation ."Wir haben bereits eine Vielzahl an Lithium-Projekten auf der ganzen Welterfolgreich begleitet - darunter Australien, Afrika und Südamerika. Dieintegrierte Architektur von Rockwell Automation bietet eine durchgängigeSystemintegration. Die Systeme sind auf Skalierbarkeit ausgelegt und nutzen dieneuen Fortschritte der digitalen Technologie", fährt Hadfield fort.Cornish Lithium hat ein Verfahren zur Säureauslaugung, selektiver Ausfällung undKristallisation lizenziert, das zur Herstellung von Lithiumhydroxid, welches ausglimmerhaltigem Granit gewonnen wird, entwickelt. Dieses Verfahren wirdvoraussichtlich umweltfreundlicher sein als der herkömmlicheHartgestein-Prozess, der normalerweise einen signifikanten Kalzinierungsschrittbeinhaltet, bei dem das Erz bei 1.000 °C kalziniert wird.Das Verfahren wurde bereits in einer kleinen Pilotanlage in Australien getestetund hat sich als geeignetes Verfahren zur Produktion vonLithiumhydroxid-Monohydratsalz erwiesen. Der nächste Schritt ist der Bau einerVorführanlage mit Standort in Cornwall. Dabei handelt es sich um einenvollständigen, konzeptionellen End-to-End-Prozess vom Rohstoff bis zumLithiumhydroxid, bei dem die gleiche Ausrüstung wie in einer großtechnischenAnlage verwendet wird, mit nur ein oder zwei Änderungen aufgrund der räumlichenKapazitäten. Diese Simulation des tatsächlichen Prozesses wird allen