LONDON (dpa-AFX) - Nach den Klimaprotesten bei einem Pferderennen und der Snooker-WM hat der britische Premierminister Rishi Sunak die Aktivisten scharf kritisiert. "Leute, die das Leben anständiger, gesetzestreuer Menschen stören und versuchen, große Sportereignisse, für deren Genuss viele hart gearbeitet und gespart haben, auf überflüssige Weise zu ruinieren, sollten sich für ihr egoistisches Verhalten schämen", sagte Sunak der Zeitung "Sun" (Mittwoch).

"Natürlich müssen wir das Recht auf friedlichen Protest schützen, aber das darf nicht auf Kosten der hart arbeitenden Mehrheit gehen, die versucht, ihr Leben wie gewohnt fortzusetzen", sagte Sunak. Der konservative Politiker wies darauf hin, dass die Regierung das Demonstrationsrecht bereits verschärft hat und weitere Maßnahmen plane. So soll es verboten werden, sich bei Protesten anzukleben oder festzuketten.

Am Montagabend war ein Mann beim Snooker-Turnier in Sheffield auf einen der Tische gesprungen und hatte eine orangefarbene, pulverartige Substanz verteilt. Ein Schiedsrichter verhinderte, dass eine Frau auf einem anderen Tisch das gleiche tat. Die beiden Aktivisten wurden festgenommen. Die Gruppe Just Stop Oil hatte die Verantwortung für die Störaktion übernommen. Am Samstag gab es mehr als 100 Festnahmen, als Tierschützer während eines Laufs die Pferderennbahn in Aintree bei Liverpool zu stürmen versuchten.

Die Organisation Extinction Rebellion hat von Freitag an einen viertägigen Protest namens "The Big One" (Deutsch: Der Große) im Londoner Regierungsviertel Westminster und außerhalb des Parlaments angekündigt./bvi/DP/zb