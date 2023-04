BAADER BANK stuft DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG auf 'Buy'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Deutsche Beteiligungs AG nach einer Prognoseanhebung auf "Buy" mit einem Kursziel von 41,90 Euro belassen. Die Beteiligungsgesellschaft profitiere seit dem Beginn des Geschäftsjahres 2022/23 im vergangenen Oktober nach wie vor vom verbesserten Finanzmarktumfeld, schrieb Analyst Gerhard Schwarz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Unternehmen im Portfolio entwickelten sich operativ positiv. Von der neuen Prognose zeigte sich Schwarz nicht allzu überrascht. Seine Schätzungen hob er gleichwohl moderat an./ajx/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2023 / 07:05 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Dt. Beteiligungs AG Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 28,45EUR gehandelt.