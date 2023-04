Unbeachtete Datenschleuder Firmengeheimnisse und sensible Daten verbleiben oft auf ausgemusterten Unternehmensroutern

Jena (ots) - Wer Unternehmensrouter aussortiert oder weiterverkauft, sollte alle

gespeicherten Daten unbedingt und normgerecht löschen. Diese einfache Regel

befolgen anscheinend viele KMU nicht, fanden die Experten von ESET heraus. In

einer Untersuchung von 16 gebraucht gekauften Routern stellten sie fest, dass

auf mehr als der Hälfte der Geräte noch sensible Informationen abrufbar waren.

Erschreckenderweise haben auch Entsorgungsdienstleister hier mangelhafte Arbeit

geleistet und Hardware bzw. deren Inhalte nicht vernichtet, sondern

weiterverkauft. Das Whitepaper zur Analyse haben die ESET Forscher auf dem

Security-Blog WeLiveSecurity veröffentlicht: https://ots.de/O2oULg



"Die möglichen Auswirkungen unserer Ergebnisse sind äußerst besorgniserregend

und sollten ein Weckruf sein", sagt Cameron Camp, Sicherheitsforscher von ESET.

"Wir erwarteten, dass mittlere bis große Unternehmen strenge

Sicherheitsvorkehrungen für das Stilllegen von Geräten haben - dem war

offensichtlich nicht so. Die Mehrheit der untersuchten Geräte enthielt eine

digitale Blaupause des betreffenden Unternehmens, beispielsweise

Kernnetzwerkinformationen, Anwendungsdaten, Unternehmensanmeldeinformationen und

Informationen über Partner, Anbieter und Kunden."