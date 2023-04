BERNSTEIN RESEARCH stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für FMC auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 39,50 Euro belassen. Am heutigen ersten Kapitalmarkttag, seit Helen Giza im Dezember 2022 als Vorstandschefin die Führung des Dialyse-Spezialisten übernommen habe, würden keine neuen Jahresziele erwartet, schrieb Analystin Lisa Bedell Clive. FMC habe aber wegen seiner Marktstellung und inhärenten Wachstums trotz in der Vergangenheit gemachter Fehler das Potenzial eines Rohdiamanten. Sie rechnet nun unter anderem mit Details über eine Trendwende im Produktgeschäft, wie sie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schrieb./ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2023 / 07:49 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.04.2023 / 07:49 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fresenius Medical Care Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 41,10EUR gehandelt.