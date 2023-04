Unter Zuhilfenahme ihrer auf künstlicher Intelligenz basierenden Technologie können die „Safe Entry“-Stationen der kanadischen Predictmedix (WKN A2P20P / CSE PMED) bereits jetzt nichtinvasiv Vitalparameter wie Temperatur, Herzfrequenz, Atemfrequenz und Sauerstoffsättigung messen. Nun meldet das Unternehmen einen weiteren Durchbruch!

Wie Predictmedix heute nämlich bekanntgibt, ist Safe Entry nun auch in der Lage, nichtinvasive Blutdruckmessungen vorzunehmen. Damit wird Safe Entry, so das Unternehmen, zu einem wichtigen Instrument der Erkennung und Behandlung von kardiovaskulären Erkrankungen – der Todesursache Nummer Eins weltweit! Das System liefert so nun eine noch größere Genauigkeit für Anwendungen im Gesundheitswesen aber auch allgemein am Arbeitsplatz und im Gesetzesvollzug!

Auch Dr. Rahil Kushwa, Chief Operations Officer bei Predictmedix, betont, dass das die Überwachung des Blutdrucks einen entscheidenden Aspekt der Gesundheitspflege darstellt. Dass Safe Entry nun über diese Fähigkeit verfüge, sei eine bedeutende Entwicklung für das Gesundheitswesen, führte er weiter aus. Screenings im Gesundheitsbereich würden damit für die Patienten leichter verfügbar und effizienter.

Neben dieser bedeutenden Entwicklung gibt Predictmedix auch bekannt, dass man die Entdeckung der Herzfrequenzvariabilität (HRV) zu den überwachten Parametern hinzugefügt hat. Das, so das Unternehmen, gebe bereits frühe Hinweise auf den Beginn gleich mehrere Erkrankungen.

Die HRV-Komponente spiegelt die Funktionen des parasympathischen und des sympathischen Nervensystems wider, jene beiden Komponenten des autonomen Nervensystems (ANS), welche die Herztätigkeit steuern. In Indien werden derzeit Studien zur Weiterentwicklung und Validierung der HRV-Screening-Fähigkeiten durchgeführt. Darüber hinaus beginnt Predictmedix mit Studien zum Screening der Blutsauerstoffsättigung, um seine Screening-Lösungen weiter zu verbessern.

Dr. Kushaw sieht in der Erweiterung der Erkennungsfähigkeiten der Safe Entry-Stationen um HRV, Blutsauerstoffsättigung und Blutdruck einen Vorstoß in ganz neue Bereiche dessen, was im Gesundheitswesen und anderen Branchen möglich sei. Kein Wunder, dass der Predictmedix-COO stolz darauf ist, eine Vorreiterrolle bei KI-basierten Screening-Lösungen einzunehmen.

Fazit: Die heutige Mitteilung ist unserer Ansicht nach eine weitere Bestätigung der Strategie von Predictmedix, durch die fortlaufende Erweiterung der Fähigkeiten der KI-Screening-Anwendungen des Unternehmens den Wert und die Einsetzbarkeit der Produkte zu steigern. Offensichtlich ist das Interesse an den Predictmedix-Lösungen auch groß, da man laut Dr. Kushaw in den vergangenen zwei Wochen Besuche einer ganzen Reihe von Behördenvertretern und Technologieexperten einer „global bedeutenden Volkswirtschaft“ empfing, die daran interessiert seien, verschiedene Wege zu finden, um KI-gestützte Gesundheitsvorsorgeuntersuchungen zur Regel zu machen und als Standard zu etablieren.

