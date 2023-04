Mit ihrem Fokus auf Investments, die der Sicherung grundlegender Bedürfnisse der Menschen dienen, hat die Habona Invest auch wieder die Ratingagentur SCOPE überzeugt. Foto: © Manuel Jahn

Die inhabergeführte Habona Invest GmbH („Habona“) ist ein 2009 gegründeter und auf Nahversorgungsimmobilien spezialisierter Asset Manager. Mit aktuell 55 Mitarbeitern, verteilt auf den Firmenhauptsitz in Frankfurt und eine Niederlassung in Hamburg, ist die Gruppe aktuell in 180 Immobilien deutschlandweit investiert. Seit Ende März 2003 ist Habona mit dem neu aufgelegten Aktienfonds „Habona Basic Needs“ auch in Unternehmen, die grundlegende Bedürfnisse abdecken, investiert.

Breite Produktpalette mit Fokus auf grundlegende Bedürfnisse und Nachhaltigkeit

Habona hält eine breite Produktpalette für alle Anlegertypen bereit: geschlossene Publikums-AIFs (seit Gründung) und einen offenen Immobilienpublikumsfonds (seit 2019) für Privatanleger. Das Angebot wird aktuell durch drei offene Spezial-AIFs für institutionelle/professionelle Investoren ergänzt. Zum Ratingstichtag 30.09.2022 entfallen rund 47% (rund 403 Mio. Euro) der gesamten AuM in Höhe von ca. 850 Mio. Euro auf vier Publikumsfonds und die restlichen rund 53% (447 Mio. Euro) auf die drei offenen Spezial-AIF. Seit 27.09.2022 hat Habona eine gemäß Offenlegungsverordnung als Art. 8-Fonds klassifizierte Anlage im Angebot, die zudem als sogenanntes Artikel 8 Plus-Produkt gemäß der MiFID II-Richtlinie als nachhaltiges Finanzprodukt an Anleger mit Nachhaltigkeitspräferenzen vertrieben wird.

Für ihre Vehikel arbeitet Habona mit den Service-KVGen HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH beziehungsweise IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH zusammen.

Seit 2017 auch institutionelle Kunden

Die Auflage von zwei der drei offenen Spezial-AIF erfolgte über eine Kooperation mit der Deka im institutionellen Marktsegment, was zwar einen klaren USP bezüglich der Vermarktung in diesem Segment darstellt, von SCOPE allerdings auch als Konzentrationsrisiko gesehen wird. Diese Kooperation wurde im Betrachtungszeitraum weiter ausgebaut und die verwalteten Assets weiter gesteigert. Bei dem dritten Vehikel handelt es sich um ein Individualmandat für ein deutsches Versicherungsunternehmen.