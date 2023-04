BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn stellt wegen des Warnstreiks der Gewerkschaft EVG den Fernverkehr am Freitag von 3.00 bis 13.00 Uhr ein. Das teilte das der Konzern am Mittwoch mit. Man rechne mit einem schrittweisen Hochlauf der Fernverkehrszüge ab 13.00 Uhr. Der DB-Regionalverkehr falle vormittags weitgehend aus./nif/DP/nas

Bahn stellt Fernverkehr am Freitagvormittag wegen Warnstreik ein

