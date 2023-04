Water Ways hat sich auf Bewässerungslösungen für landwirtschaftliche Produzenten spezialisiert. Wir sprechen mit Ronnie Jeagermann, Direktor von Water Ways über Kulturpflanzen und das gewisse Know How, welches zum Erfolg führt.

Eines der besonderen Merkmale von Water Ways ist, dass das Unternehmen nicht nur die Bewässerungstechnik, sondern das Know How für spezielle Kulturpflanzen mitbringt. So bspw. die korrekte Bewässerungs- und Düngeanforderungen für Blaubeeren. Hat dieses Know How zur Folge, dass sich Water Ways auf spezielle Kulturpflanzen spezialisiert?

Ronnie Jaegermann: Das ist nicht immer unser Ziel. Wir können den Landwirten natürlich zeigen, dass wir sowohl bei Blaubeeren als auch beim Apfelanbau, bei Weintrauben und natürlich bei Cannabis sehr gute Ergebnisse erzielt haben. Obwohl der Markt für den Anbau von Cannabis derzeit nicht wächst, ist es leichter zu verkaufen als, sagen wir, der Anbau von Tomaten. Bei denen wir weniger Erfolge kontrollieren. Natürlich sind die Erfolge, die wir bei bestimmten Kulturen vorweisen können, eine sehr gute Möglichkeit, zusätzliche Verkäufe mit anderen Erzeugern ähnlicher Kulturen der ganzen Welt zu tätigen.

Können Sie uns einen Überblick über die Verteilung der Bewässerungsprojekte nach Kulturpflanzen geben? Wie viel Prozent macht bspw. Blaubeeren-Projekte am Gesamtportfolio aus?

Ronnie Jaegermann: In diesem Jahr werden Blaubeeren wahrscheinlich 30/40 Prozent des gesamten Portfolios ausmachen. Ich muss die Zahlen überprüfen, aber so oder so ähnlich könnte die Zahl lauten. In anderen Jahren war es nicht so. 2021 war es die Baumwolle, die bei weitem alles überholte. Es hängt also vom Jahr ab und davon, wo wir uns befinden. Ich vermute, dass wir in den nächsten Jahren ein gutes Geschäft mit dem Thema Äpfel haben werden, da wir derzeit einige Technologien entwickeln.