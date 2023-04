Mit Strategie zur klimaneutralen Prozesswärme NRW.Energy4Climate veröffentlicht Praxistipps für Unternehmen

Düsseldorf (ots) - Ohne Prozesswärme könnte kein Glas geschmolzen, kein Metall

geschmiedet und kein Papier getrocknet werden. Die Prozesswärmeversorgung so

umzustellen, dass sie spätestens im Jahr 2045 keine Treibhausgase mehr

verursacht, ist für Industrieunternehmen eine gewaltige Herausforderung, für die

es eine langfristig angelegte Strategie braucht. Um Unternehmen hierbei zu

unterstützen, hat NRW.Energy4Climate eine Hilfestellung mit Praxistipps

veröffentlicht.



Die Broschüre richtet sich an Verantwortliche in Unternehmen, die die interne

Wärmewende voranbringen und planen - wie Energiemanager:innen oder

Betriebsleitungen. Anhand eines sogenannten "Strategiezyklus" zeigt

NRW.Energy4Climate auf, wie die Weichen für die betriebsinterne Wärmewende

gestellt werden können und welche grundlegenden sechs Schritte dabei in jedem

Unternehmen durchlaufen werden sollten. Außerdem betrachtet die Broschüre

Treiber und Hemmnisse, damit Unternehmen interne Hindernisse gezielt bewältigen

und förderliche Faktoren konstruktiv nutzen können.