Köln (ots) - Nature, Events und Community - in diesen drei zentralenHandlungsfeldern fasst die Koelnmesse ihre Nachhaltigkeitsaktivitäten zusammenund möchte diese von nun an ganzheitlich abbilden. Alle Maßnahmen und Ideenzielen darauf ab, ein Marktplatz zu sein, der den Messebetrieb maximalressourcenschonend ermöglicht. "Das ist herausfordernd. Wir gehen dieseSituation jedoch mit Nachdruck an und haben das klare Ziel, bis 2035klimaneutral zu sein", sagt Gerald Böse, Vorsitzender der Geschäftsführung."Dafür müssen wir CO2-Emissionen reduzieren, Ressourcen sparen und auferneuerbare Energien umstellen", nennt Böse wichtige Stellschrauben. Als Rahmenfür diese und zahlreiche weitere Aktivitäten dienen der Koelnmesse dieSustainable Development Goals (SDG) der Vereinten Nationen, auf denen auch diezukünftige Nachhaltigkeitsstrategie der Koelnmesse fußt.Nachhaltigkeit ist ein Thema, das die Koelnmesse seit Beginn ihrerModernisierungs- und Bauprojekte im Jahr 2015 begleitet. Zahlreiche Projekte,darunter das dynamische Logistikmanagement eSlot, das weltweit größteMesse-Verkehrsleitsystem zur Reduzierung von Staus und Kfz-Emissionen und dievollständige Umstellung auf Ökostrom, tragen schon heute zu mehr Nachhaltigkeitbei Messeauftritten und Besuchen bei. Im Rahmen der für dieses Jahr geplantenNachhaltigkeitsstrategie stellt sich die Koelnmesse nun noch stärker als zuvorihrer Verantwortung - nicht nur für wirtschaftliche, sondern auch fürgesellschaftliche und ökologische Belange. Um das Bewusstsein für Nachhaltigkeitbei Kundinnen und Kunden, dienstleistenden Unternehmen, Gesellschaftern undMitarbeitenden gleichermaßen zu steigern, bündelt die Koelnmesse ihre einzelnenMaßnahmen ab sofort unter dem neu entwickelten Label "Tradefairer". Diezunehmende strategische Bedeutung des Themas zeigt sich auch in der Erweiterungdes Geschäftsbereiches Unternehmensentwicklung um den ThemenschwerpunktSustainability sowie der Schaffung neuer Personalkapazitäten."Seit jeher ist es Ziel der Koelnmesse, sowohl Industrie und Wirtschaft als auchdie gesamte Kölner Region bei zentralen Herausforderungen zu unterstützen. Dasbedeutet, dass wir zunächst konsequent auf Potenziale zu mehr Nachhaltigkeit inunserem eigenen Handeln schauen und die bereits erzielten, sehr erfreulichenFortschritte weiter ausbauen", sagt Messechef Böse. Dabei gelten ein effektivesAbfall- und Wertstoffmanagement, Einsparpotenziale für Energie- undMaterialverbrauch sowie nachhaltige Energiebeschaffung als die größtenHerausforderungen der kommenden Jahre."Die einzelnen Schwerpunktthemen werden derzeit in bereichsübergreifenden