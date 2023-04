Berlin (ots) - Das Stresslevel auf Dienstreisen ist in den vergangenen zwei

Jahren um 27 Prozentpunkte gesunken. Das ist nicht nur eine Folge von weniger

Geschäftsreisen in der Corona-Krise, denn die Einstellung zu auswärtigen

Terminen hat sich verändert. Man ist wieder gern unterwegs - privat wie

beruflich. Gleichzeitig hat die Bedeutung von Flexibilität etwa bei Umbuchungen

zugenommen. Das sind Ergebnisse der seit zehn Jahren durchgeführten Studie

"Chefsache Business Travel", einer Initiative von Travel Management Companies im

Deutschen Reiseverband (DRV).



Nach den einschneidenden Corona-Jahren holen die Deutschen massenhaft

verschobene Urlaubsreisen nach. Und auch die Geschäftsreise ist zurück. Viele

Menschen sind geimpft, die allermeisten Restriktionen sind beim Reisen

aufgehoben. Jetzt trifft ein Nachholeffekt auf die Erkenntnis, dass sich manche

Dinge eben doch besser außerhalb von Videokonferenzen und E-Mails besprechen

lassen. Neue Geschäftskontakte oder Vertriebserfolge wollen mit einem Handschlag

besiegelt werden.





Comeback der DienstreiseDie Sicht auf Dienstreisen hat sich geändert: Mitarbeitende empfinden sie alswillkommene Abwechslung zwischen Homeoffice und Büroalltag. Was vor Corona denDruck erhöht hat, ist nun wieder spannend und damit weniger stressig. 2022spürten 34 Prozent auf Geschäftsreisen ein hohes Stresslevel, 2020 waren es noch61 Prozent. Eine gewisse Gelassenheit herrscht unter den Beschäftigten.Planänderungen, die früher Hektik auslösten, werden heute mit einemSchulterzucken hingenommen.Dienstreiseverbindungen müssen flexibel seinUnsicherheit, sich kurzfristig ändernde Auflagen und Reisemöglichkeiten - dieErfahrungen aus der Corona-Zeit haben Flexibilität eine neue Bedeutung gegeben.Umbuchungen und Stornierungen gehören zum Alltag. 2022 fühlten sich 92 Prozentder Geschäftsreisenden weniger gestresst, wenn kurzfristige Umbuchungen möglichsind. 2020 haben 77 Prozent das angegeben, 2015 nur 38 Prozent.Darum sind auch Geschäftsreisebüros, die Umbuchungen und Stornierungen effizientabwickeln können, gefragt. Während 2017 nur 22 Prozent darauf Wert legten, warenes 2022 schon 38 Prozent der Führungs- und Fachkräfte. Die Experten in TravelManagement Companies können viele Schritte von Planung und Buchung übernehmen,die sonst gerade Vielreisenden Kopfschmerzen bereiten. Geschäftsreisen könnenproblemlos auch spontan unterwegs umgebucht oder storniert werden, per Telefon,online oder mobil über eine App.Geschäftsreisebüros werden häufiger beauftragt"Eine professionelle Reiseorganisation, zum Beispiel durch ein