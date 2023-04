Seite 2 ► Seite 1 von 3

Maxhütte-Haidhof/Berlin (ots) -- Netto Marken-Discount und der World Wide Fund For Nature (WWF) arbeitenweitere zehn Jahre zusammen- Im Fokus: Entwicklung umweltgerechterer Prozesse und Produkte fürNetto-Eigenmarkenprodukte, die auch preissensiblen Kundinnen und Kunden einennachhaltigen Einkauf ermöglichen- Schwerpunkte: Schutz von Klima, Biodiversität, Süßwasser und Ressourcen- Fortschrittsbericht 2022 zeigt bereits erreichte PartnerschaftszieleDie Entwicklung und Umsetzung nachhaltigerer Produkte und Prozesse steht seitlangem im Fokus von Netto Marken-Discount. Dem Lebensmittelhändler liegt dabeibesonders eine nachhaltigere Ausrichtung des Eigenmarken-Sortiments am Herzen -auch für preisbewusste Kundinnen und Kunden. Das Ziel verfolgt Netto mit seinerlangjährigen Nachhaltigkeitskooperation: Gemeinsam mit dem World Wide Fund ForNature (WWF) arbeitet Netto intensiv daran, dass ein ökologisch bewusstesEinkaufen für preissensible Kundinnen und Kunden bundesweit unabhängig vom zurVerfügung stehenden Haushaltsbudget möglich ist. Netto und der WWF haben nun dieWeichen für die weitere Zukunft gestellt und ihre Partnerschaft um zehn Jahreverlängert. Der jetzt veröffentlichte Fortschrittsbericht 2022 verdeutlichttransparent, welche Maßnahmen und Ziele bereits gemeinsam im Rahmen derbisherigen Partnerschaft erreicht wurden.Mit Fisch- und Meeresfrüchten begann 2009 die Zusammenarbeit des WWF und demUnternehmensverbund, dem auch Netto angehört. 2015 haben beide Partner ihreZusammenarbeit strategisch bekräftigt und dabei gemeinsame Meilensteinedefiniert. Die Ambition: Das Handelsmodell nachhaltigkeitsorientierter zugestalten, indem der ökologische Fußabdruck von Netto durch viele verschiedeneEinzelmaßnahmen optimiert wird."Bei wöchentlich rund 21 Millionen Netto-Kundinnen und -Kunden ist esmaßgeblich, dass unsere Nachhaltigkeitsausrichtung grundsätzlich niemandenausschließt. Daher ist es uns wichtig, preisorientiertes Einkaufen zuermöglichen und eine klare nachhaltigere Orientierung zu bieten.[1] Dabei hilftuns die Auszeichnung umweltschonenderer Artikel mit dem Panda-Logo des WWF.Nachhaltigkeit ist für uns ein relevanter Baustein unseres Handels - daherfreuen wir uns, dass wir unsere Partnerschaft mit dem WWF um weitere zehn Jahreerweitern" , sagt Christina Stylianou, Leiterin derNetto-Unternehmenskommunikation."Landwirtschaft und Ernährung nehmen in hohem Maße Einfluss auf unsere Umwelt,sind aber zugleich von einer intakten Natur abhängig. Lebensmitteleinzelhändler