München (ots) - Neun von zehn Spitzenplätzen gehen an deutsche UnternehmenBereits zum dritten Mal in Folge ist Siemens der attraktivste Arbeitgeber inDeutschland, wie aus der Liste der LinkedIn Top Companies 2023 (https://www.linkedin.com/pulse/linkedin-top-companies-2023-die-25-besten-arbeitgeber/)hervorgeht. Diese Rangliste zeigt die 25 Arbeitgeber in Deutschland, die ihrenMitarbeitern die besten Karrierechancen bieten. Siemens verteidigt erneut dieSpitzenposition - mit Syntegon und Biontech gehen die Plätze zwei und dreiebenfalls an deutsche Unternehmen. Insgesamt haben neun der Top Ten-Unternehmenihren Hauptsitz in der Bundesrepublik. Für die Rangliste* werden exklusive Datenvon LinkedIn, beispielsweise im Hinblick auf die Entwicklungsmöglichkeiten, dasKompetenzwachstum der Mitarbeiter oder die Unternehmensstabilität, analysiertund ausgewertet.Die Branchen, aus denen die beliebtesten Arbeitgeber stammen, sind breitgefächert. Jedoch stechen in diesem Jahr besonders Chemie- und Pharmaunternehmenhervor. Mit Biontech, Bayer, Boehringer Ingelheim, BASF, Sanofi und Roche findensieben große Namen dieser Branchen Eingang in die Liste. Außerdem lässt sicheine starke Dynamik im Vergleich zum letzten Jahr feststellen: Lediglich vierUnternehmen (Siemens, SAP, Sanofi und Deutsche Telekom), die 2022 Teil der 25Top Companies waren, schaffen es auch in diesem Jahr wieder auf die Liste,während 21 Unternehmen neu dazugekommen sind.Die LinkedIn 25 Top Companies in Deutschland1. Siemens (https://www.linkedin.com/company/siemens/)2. Syntegon (https://www.linkedin.com/company/syntegon/)3. Biontech (https://www.linkedin.com/company/biontech-se/)4. Amazon (https://www.linkedin.com/company/amazon/)5. Simon-Kucher (https://www.linkedin.com/company/simon-kucher/)6. SAP (https://www.linkedin.com/company/sap/)7. BMW Group (https://www.linkedin.com/company/bmw-group/)8. Adidas (https://www.linkedin.com/company/adidas/)9. Deutsche Telekom (https://www.linkedin.com/company/telekom/)10. Bayer (https://www.linkedin.com/company/bayer/)11. Bain & Company (https://www.linkedin.com/company/bain-and-company/)12. Doctolib (https://www.linkedin.com/company/doctolib/)13. Boehringer Ingelheim(https://www.linkedin.com/company/boehringer-ingelheim/)14. Airbus (https://www.linkedin.com/company/airbusgroup/)15. Thermo Fisher Scientific(https://www.linkedin.com/company/thermo-fisher-scientific/)16. ZF Group (https://www.linkedin.com/company/zf-group/)