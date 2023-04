EDEKA-Verbund und WWF festigen Partnerschaft und veröffentlichen neuen Fortschrittsbericht (FOTO)

Hamburg (ots) -



- Aktueller Fortschrittsbericht zeigt Rückblick und Ausblick der Partnerschaft

- EDEKA und WWF definieren neue ambitionierte Zielsetzungen

- Schutz von Klima, Biodiversität, Süßwasser und Ressourcen steht im Fokus



Nachhaltigkeit gehört seit Jahren zu den wichtigsten Innovationstreibern im

EDEKA-Verbund, der auch Netto Marken-Discount und Budni einschließt. Zusammen

mit der Naturschutzorganisation WWF arbeitet EDEKA konsequent daran, den eigenen

ökologischen Fußabdruck weiter zu verringern. Der neue Fortschrittsbericht

belegt dabei transparent das gemeinsame Engagement der Partner. Gleichzeitig

geht die Nachhaltigkeitsreise von EDEKA und WWF weiter - für zukünftig noch mehr

Umweltschutz in Regalen und Lieferketten.





Bereits seit 2009 berät der WWF den EDEKA-Verbund in Sachen Nachhaltigkeit.Zusammen arbeiten sie an definierten Meilensteinen mit dem Ziel, EDEKA und dendeutschen Lebensmitteleinzelhandel umweltverträglicher zu gestalten. Diebisherigen Erfolge und Herausforderungen sind im neu veröffentlichtenFortschrittsbericht nachzulesen. Die diesjährige Ausgabe fasst dabei in KürzeZiele und Ergebnisse der Kooperation von 2012 bis 2022 zusammen und lieferteinen Ausblick auf die künftige Zusammenarbeit von WWF und EDEKA. Denn beidesind sich einig: Auch wenn bereits viel erreicht wurde, gibt es noch viel zutun. Deshalb bauen der EDEKA-Verbund und WWF ihre wegweisende Partnerschaft bismindestens 2032 weiter aus.Markus Mosa, Vorstandsvorsitzender der EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG, sagtdazu: "Das Thema Nachhaltigkeit ist fest in unseren Unternehmensstrukturenverankert. Die Ergebnisse des aktuellen Fortschrittsberichts bestätigen unserenhohen Anspruch, gleichzeitig motivieren sie uns, in vielen Bereichen noch besserzu werden. Für uns ist klar: Wir wollen unsere Lieferketten und somit dieVersorgung von Menschen und Märkten zusammen mit dem WWF noch nachhaltigergestalten und damit langfristig absichern.""Der EDEKA-Verbund bringt als einer der führenden deutschen Einzelhändler nichtnur die Bereitschaft, sondern auch die Fähigkeit zur Veränderung mit. Daseröffnet zahlreiche Möglichkeiten, neue Wege einzuschlagen, um die Umwelt undihre natürlichen Ressourcen stärker und möglichst dauerhaft zu schützen. Diegemeinsamen Erfolge bestärken uns in unserem Weg, den wir als Partner mit EDEKAeingeschlagen haben", ergänzt Christoph Heinrich, geschäftsführender Vorstanddes WWF Deutschland.Erreichte MeilensteineDer aktuelle Fortschrittsbericht zeigt, wo EDEKA seine Ziele mit dem WWF bereitserreichen konnte. Ein Beispiel ist die konsequente Anwendung der