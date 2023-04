PAYBACK App ist die "kundenfreundlichste App 2023" (FOTO)

München (ots) - Die PAYBACK App erhält einmal mehr eine besondere Auszeichnung

und wurde zur "kundenfreundlichsten App 2023" ernannt. Dies ist das Ergebnis

einer aktuellen Online-Studie von 'Focus Money' in Zusammenarbeit mit der

Analyse- und Beratungsgesellschaft Service Value. Deutschlands größtes und

beliebtestes Bonusprogramm setzt sich hier nicht nur in der Kategorie

"Bonusprogramme" durch, sondern ist mit einem Wert von 2,1 auch insgesamt die am

besten bewertete App aus über 580 untersuchten Applikationen in 53

unterschiedlichen Branchen. Damit führt die PAYBACK App das Gesamt-Ranking

branchenübergreifend an vor den Apps von z.B. Wetter.com, PayPal und Amazon.



"Wir setzen alles daran, die mobile Nutzung unseres Programms für unsere

Kund:innen so einfach und komfortabel wie möglich zu gestalten. Deshalb bündeln

wir hier sehr viele Services wie das Punktesammeln, Punkteeinlösen,

Couponaktivieren und mobile Bezahlen und entwickeln die App ständig weiter -

etwa mit PAYBACK GO, mit Fuel & Go, mit Spielen und weiteren neuen Anwendungen,

die bald kommen werden", so Michael Eichhorn, Director Digital POS und PAY bei

PAYBACK.