Berenberg senkt Ziel für Gerresheimer auf 110 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Gerresheimer nach einer überraschenden Kapitalerhöhung von 119 auf 110 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Analystin Beatrice Allen vermutet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie, dass der Verpackungsspezialist gebeten worden sei, angesichts der Dynamik im Bereich der Behandlung von Fettleibigkeit und Diabetes, mehr in Wachstum rund um GLP-1 bezogene Produkte zu investieren. Dieses Segment wachse derzeit stark, bei guten Margen./bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2023 / 05:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.04.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Die Gerresheimer Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,99 % und einem Kurs von 89,50EUR gehandelt.



Rating: Buy

Analyst: Berenberg Bank

Kursziel: 110 Euro