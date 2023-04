CPS entwickelt Wanderausstellung "Energy in Transition - Powering Tomorrow" weiter

Berlin (ots) - Die coding. powerful. systems. CPS GmbH (CPS) wurde von der

Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (im Auftrag

des Auswärtigen Amts) mit der Weiterentwicklung der Wanderausstellung "Energy in

Transition - Powering Tomorrow" beauftragt.



Die erfolgreiche Ausstellung des Auswärtigen Amts gibt Einblicke in den globalen

Energiewende-Dialog aus Sicht der Politik, der Gesellschaft, der Wirtschaft und

der Wissenschaft.





"Wir freuen uns, dieses für Nachhaltigkeit relevante Thema mit großenthematischen Schnittmengen zu unseren bestehenden Kunden weiterzuentwickeln.Digital interaktive Ausstellungselemente stehen immer mehr im Fokus, umgesellschaftspolitische Vorhaben haptisch erfahrbar zu machen, und sorgen damitfür eine höhere Akzeptanz", so Thomas Schöne, Prokurist bei CPS."Die Wanderausstellung "Energy in Transition - Powering Tomorrow" vermitteltdigitale Inhalte zur globalen Energiewende und trägt dadurch zum öffentlichenDialog über die weltweite Dekarbonisierung des Energiesektors bei. Wir sindüberzeugt davon, mit CPS und ihrer Expertise im Bereich digitaleWeiterentwicklung den richtigen Partner an der Seite zu haben", so YaseminIsabel Dere, Projektleiterin GIZ.Die Ausstellung wird im Sommer mit neuen und aktualisierten Inhalten starten undweiterhin weltweit an verschiedenen Standorten gezeigt. Interessierte könnensich auf der Website https://www.energiewende-global.com/ über die Ausstellunginformieren.