Seite 2 ► Seite 1 von 3

München (ots) -- Die Hälfte (47 %) der befragten Unternehmensentscheider weltweit rechnet durchden Krieg in der Ukraine mit einer Verzögerung der Netto-Null-Ziele um zweibis drei Jahre.- In Deutschland erwarten mehr als ein Viertel der Befragten (28 %) eineVerzögerung von vier Jahren.- Dagegen planen so gut wie alle Unternehmen (96 %) mit dem Bezug ErneuerbarerEnergien und bei mehr als der Hälfte (53 %) hatte das letzte Jahr einenpositiven Effekt auf die Weiterentwicklung der eigenenNachhaltigkeitsstrategie.- Politische Entscheider sehen als größte Hindernisse für Netto-Null inDeutschland die Anpassungsgeschwindigkeit der Unternehmen und Öffentlichkeitsowie technische Hürden (je 35 %) - Unternehmensentscheider geben Kosten alsgrößtes Hindernis an (44 %).- Die Hälfte der politischen Entscheider in Deutschland (49 %) sagt, dass ihrLand nicht genug unternimmt, um den Klimawandel aufzuhalten.- Öffentliche Diskussion spiegelt Handlungsdruck beim Thema Klimawandel wider.Der Weltklimarat (https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=TeZUXWpUv-2B6TCY38pVLo9j3w0Z2BrCxRAShSLYmmx2hMNS9169pADtjZZY7aomUWt21Ms9Ny-2FbN3RN30SF-2BnakQJdsNqfRydePD9l4d0hao-3Ddugk_aC9KIToUnq5dD1HOzx9Lgg1ZXcQMTqPioENqUX1tafWGBnVhEwVLVDzn80hQBjeMxUsXRRC2B98hSWR-2FPhiJFMvlgYAPJmHXPDX0LqIPSwu7Smqn-2BDlkmXdBFc-2BaRGapqCtJAxrVBB-2BpoYeGQv29NomyzotMkdNpsIROqTBmERdEOmRHEE8AEDuKNA3TngAzSOe3KXIaOCvAj9ZwMKl7bTqyTu7cqQyQkquw5ef0Yl4vd5-2BXXiEqO6z3SceHTARcR4AvwO3qNW-2FTEA-2BxogCqmrVc51TKbVghbDAB1EGaCgU8SvPS0tqiTmM1-2BmUrd1-2FGgkFSLmTS7d-2F8-2FEKKeWk9XyhbG7CM7iXAzfqG7968DR0-3D) hat es erst vor kurzem wieder betont: Um die Klimaziele zuerreichen, müssen bereits im laufenden Jahrzehnt die CO2-Emissionen um fast dieHälfte zurückgehen und der Umstieg auf Erneuerbare Energien schneller erfolgen.Die Studie "The Decade that Matters 2.0" von BayWa r.e. zeigt, dass der Umstiegzwar im Gang ist, aber durch Krisen immer wieder zurückgeworfen wird. Soerwarten politische und Unternehmensentscheider in Europa und den USA, dass derKrieg in der Ukraine die globalen Netto-Null-Ziele bis zu drei Jahre verzögert.In Deutschland (DE) geben mehr als ein Viertel der Befragten (28%) eineVerzögerung von vier Jahren an. Gleichzeitig beschleunigt die Klima- undEnergiekrise die Umstellung auf grüne Energie. 96 Prozent der Unternehmen (DE:94 %) beziehen Erneuerbare Energien oder planen es für die Zukunft und 53Prozent (DE: 54 %) geben an, dass steigende Energiepreise die eigeneNachhaltigkeitsstrategie vorangetrieben haben."Zwei Jahre nach der ersten 'Decade That Matters' Studie ist deren Stoßrichtungaktueller denn je. Die Klimakrise hat weltweite Auswirkungen und kümmert sich