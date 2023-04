Seite 2 ► Seite 1 von 2

Nieder-Olm (ots) -- Umsatz +7% organisches Wachstum; höchstes Umsatzplus seit 5 Jahren- Führende Marktposition in Europa verteidigt- 30% Wachstum durch Innovationen, trotz reduzierter Marketinginvestments- Shots Marktführer in Europa, hohes C Functional Water erfolgreicheMarkteinführung- Ausgezeichnete Lieferfähigkeit bei hoher Nachfrage, trotz Engpässen inLieferketten- E-Commerce innerhalb von 3 Jahren verdoppelt; Marktanteile im E-Retailgewonnen- Erfolgreichstes Out-of-Home-Jahr in der UnternehmensgeschichteDie Eckes-Granini Gruppe hat das Geschäftsjahr 2022 zufriedenstellendabgeschlossen und blickt optimistisch auf das laufende Jahr 2023. Mit einerUmsatzsteigerung von +7,1% auf 917 Millionen Euro (2021: 856 Mio. Euro) erzielteder Hersteller von Fruchtsäften und fruchthaltigen Getränken 2022 das höchsteUmsatzplus seit fünf Jahren. Auch der Absatz entwickelte sich zum Vorjahr leichtpositiv und stieg um 3 Millionen auf 808 Millionen Liter. Eckes-Graniniverzeichnete im vergangenen Geschäftsjahr im Handel wertmäßig einen Anstieg von+1,3% bei gleichzeitig rückläufigem Absatz (-2,1%) im Vergleich zum Vorjahr.Dies führte zu einem stabilen, unveränderten wertmäßigen Marktanteil von 12% beieinem leichten Volumenanstieg im Marktanteil um +0,2% auf 11,3%. Mit Blick aufdie größten Märkte für Fruchtsäfte, Nektare und Fruchtgetränke (FJND) in Europakonnten insbesondere in Frankreich Marktanteile gewonnen werden, aber auch inden baltischen Staaten, Finnland und in Österreich.Eckes-Granini baut Marktführerschaft in Europa ausWie alle Unternehmen der Getränke- und Lebensmittelbranche musste auchEckes-Granini im vergangenen Jahr mit einer angespannten Rohstofflage,Frachtraumverknappung und Lieferkettenschwierigkeiten umgehen. Hinzu kam einenoch nie dagewesene Kostenexplosion bei Rohstoffen, auch aufgrund der teilweiseschlechten Ernten, sowie bei Packstoffen, Energie und Transport. Diese massivenKostensteigerungen konnten nur teilweise durch Preiserhöhungen ausgeglichenwerden. Durch gezielte Investitionen in die Marken, erfolgreicheProdukteinführungen sowie ein entschlossenes Krisenmanagement hat Eckes-Graninieinen Teil der Mehrkosten aufgefangen. Tim Berger, CEO der Eckes-Granini Gruppeäußert sich mit Blick auf das zurückliegende Geschäftsjahr: "Aufgrund unsererschnellen und flexiblen Reaktion auf das schwierige Marktumfeld 2022 war es unsmöglich, ein gutes Umsatzwachstum zu erzielen und - über das gesamte Geschäftbetrachtet - auch einen Zuwachs an Marktanteilen zu verzeichnen. Mit demErgebnis sind wir angesichts der herausfordernden Rahmenbedingungen zufrieden.Wir haben die Herausforderungen im vergangenen Jahr als Katalysator für die