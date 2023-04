Das macht Deutschlands attraktivste Arbeitgeber aus (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hamburg (ots) - Randolph Moreno Sommer und Felix Anrich sind die Gründer derUnternehmensberatung FAIRFAMILY GmbH mit Sitz in Hamburg. Sie unterstützenFirmen dabei, sich mithilfe einzigartiger sowie staatlich geförderterGesundheitsleistungen als attraktiver und gesunder Arbeitgeber zu positionieren.Die Klienten von FAIRFAMILY können dadurch zielgerichtet Top-Mitarbeiter fürsich gewinnen. Zugleich sinkt der Krankenstand in den Unternehmen messbar,während sich die Produktivität maximieren lässt. Hier erfahren Sie, wasDeutschlands attraktivste Arbeitgeber ausmacht.Viele Unternehmen leiden massiv unter dem Fachkräftemangel. Zugleich gibt esBetriebe, die davon kaum betroffen zu sein scheinen. Die Frage drängt sichunweigerlich auf: Was machen diese Arbeitgeber bei ihrer Mitarbeitergewinnungund -bindung anders? Felix Anrich und Randolph Moreno Sommer von FAIRFAMILYwollten das genau wissen und führten in den letzten sieben Jahren über 4.000Beratungen im Bereich Benchmarking durch. Ihre Ergebnisse haben sie in einemeinzigartigen Report festgehalten: "Deutschlands populärste Arbeitgeber bietenihren Mitarbeitern schlicht viele attraktive und vor allem individuelleVorteile. Die meisten anderen Unternehmen könnten Top-Kandidaten mit ähnlichenBenefits begeistern. Das machen sie aber nicht. Dadurch werden sie auchweiterhin massiv unter fehlendem Personal leiden", so die Unternehmensberater.Jedoch besteht Hoffnung. Was Deutschlands attraktivste Arbeitgeber ausmacht undwas Unternehmen tun müssen, um zu diesen zu zählen, haben Randolph Moreno Sommerund Felix Anrich im Folgenden zusammengefasst.Fünf bis zehn Prozent der Lohnsumme gehen in einzigartige Benefits undZusatzleistungenDas Benchmarketing hat immer wieder gezeigt: die attraktivsten Arbeitgeber inDeutschland investieren ihren Lohn clever und mit Fokus, um sich von anderenArbeitgebern abzuheben. Je nach Branche investieren sie zwischen fünf bis überzehn Prozent ihrer Lohnsumme in einzigartige Benefits. Unternehmen, welche sichnoch nicht in den Größenordnungen befinden, sollten Schritt für Schritt in dieRichtung denken. Warum? Weil es für Bewerber immer wichtiger wird. So stellensich diese immer häufiger die Frage, was sie neben ihrem Lohn zusätzlich vomArbeitgeber erhalten. Wie die Gestaltung dieser Leistungen im Detail aussehenkann und worauf dabei zu achten ist, erfahren Sie im Folgenden.1. Flexible Benefits, die den Bedarf aller Mitarbeiter deckenAttraktive Arbeitgeber investieren zwischen fünf und zehn Prozent in diverseBenefits und damit auch in ihre Arbeitgeberattraktivität - und bieten soLeistungen, die andere nicht bieten. Entscheidend dabei ist, den Bedarf seiner