Carl Zeiss Meditec verdient weniger - niedrigeres Zielband für Marge

JENA (dpa-AFX) - Gestiegene Material- und Lohnkosten sowie Probleme in China haben bei Carl Zeiss Meditec im zweiten Quartal auf die Profitabilität gedrückt. Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) ging trotz eines Umsatzplus deutlich zurück. Für das bis Ende September laufende Gesamtjahr 2022/23 zeigte sich der MDax -Konzern am Mittwoch vorsichtiger und senkte die Prognosespanne für die operativ Marge. Am Aktienmarkt kam dies nicht gut an. Die Aktie fiel deutlich.

Zuletzt sackte das Papier um rund 7,3 Prozent auf 114,75 Euro ab und war damit Schlusslicht im Index für mittelgroße Werte. Seit dem Jahreswechsel steht nun ein Kursverlust von rund 2,6 Prozent zu buche. Mittelfristig sieht die Kursbilanz deutlich besser aus. Die Aktie legte in den vergangenen drei Jahren um fast ein Viertel zu, in den vergangenen fünf Jahren konnte sich der Aktienkurs mehr als verdoppeln.