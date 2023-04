Yu Yunquan, Dekan der Academy of Contemporary China and World Studies, sprach über die internationale Verbreitung der Kultur des Gelben Flusses sowie über den Austausch und das gegenseitige Lernen zwischen den „großen Flusszivilisationen".

PEKING, 19. April 2023 /PRNewswire/ -- Das Yellow River Culture Forum wurde am Dienstag in Dongying in der ostchinesischen Provinz Shandong eröffnet. Unter dem Motto „Promoting Yellow River Culture and Telling Yellow River Stories" (Die Kultur des Gelben Flusses fördern und Geschichten vom Gelben Fluss erzählen) führten Gäste und Vertreter aus China und Übersee eine Reihe von Gesprächen und Diskussionen zu diesen beiden Themen durch.

