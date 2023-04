Spatenstich für e-Fuel Produktionsanlage in Frankfurt / INERATEC setzt mit Pionieranlage Maßstäbe für den globalen Einsatz der Power-to-Liquid Technologie (FOTO)

Frankfurt (ots) - INERATEC begeht heute gemeinsam mit Hessens

Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir offiziell den Spatenstich für die erste

großindustrielle Power-to-Liquid-Anlage (PtL) in Frankfurt. Die Anlage wird ab

2024 jährlich bis zu 2.500 Tonnen nachhaltiges e-Fuel produzieren und somit

einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele leisten.



Mit der PtL-Anlage werden mit den Ausgangsstoffen CO2 und grünem Wasserstoff

flüssige Kohlenwasserstoffe, auch als e-Fuels bezeichnet, produziert. Der

Industriepark Höchst bietet aufgrund der bestehenden Infrastruktur und der

Biogasanlage, die Infraserv Höchst am Standort betreibt, optimale

Produktionsbedingungen. Die Nachfrage nach diesen klimafreundlichen

synthetischen Kraftstoffen in der Schifffahrt, dem Luftverkehr und der

chemischen Industrie ist enorm. Das Ziel von INERATEC ist, als Pionier diese

Nachfrage zu decken.





CEO Tim Böltken blickt besonders auf die globale Bedeutung des Projekts: "AlsUnternehmen haben wir erkannt, dass die Power-to-X-Technologien an globalenSweet-Spots eingesetzt werden müssen, die optimale Bedingungen in Form vongünstigem erneuerbarem Strom bieten. Mit unserer modularen und skalierbarenTechnologie können wir die Anforderungen dieser Standorte erfüllen undmaßgeschneiderte Lösungen anbieten, um die Dekarbonisierung von Industrie undMobilität voranzutreiben. Die Pionieranlage in Frankfurt ist ein Meilenstein inder Entwicklung von nachhaltigem e-Fuel und ein wichtiger Schritt in Richtungeiner klimaneutralen Zukunft."Die Pionieranlage ist das erste großindustrielle PtL-Projekt in Deutschland. DieAnlagenmodule werden bereits seit Sommer 2022 in Karlsruhe gefertigt und in denfolgenden Monaten am Standort schrittweise integriert, sodass derInbetriebnahmeprozess bereits zum Ende des Jahres beginnt. Der geplanteProduktionsstart für die Gesamtanlage ist 2024.Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir betont die Bedeutung des Projekts fürdie nachhaltige Mobilität im Land: "Hessen wird mit der bundesweit größtenPilotanlage für synthetisches Kerosin Vorreiter beim Klimaschutz im Luftverkehr.Es geht bei der Pilotanlage darum, synthetisches Kerosin in deutlich größeremMaßstab als bisher herzustellen, um Erfahrungen für die Massenproduktion zugewinnen. Kurzfristig können durch Beimischung CO2-Emissionen eingespart werdenund langfristig die Möglichkeit geschaffen werden, das Fliegen CO2-neutral zumachen. Klar ist aber: Generell muss ein sparsamer und effizienter Umgang mitEnergie an erster Stelle stehen und e-Fuels bleiben auf längere Zeit ein rares