Studie Der Data Act verfehlt seine Ziele - und könnte dem Mittelstand schaden

Berlin (ots) - Der Data Act in seiner jetzigen Form wirkt sich mittel- und

langfristig negativ auf kleine und mittelständische Unternehmen aus. Die

geplanten Regelungen für Cloud Anbieter könnten nicht nur zu Preiserhöhungen

führen, sondern darüber hinaus Wettbewerb und Innovation behindern, statt diese

zu fördern. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie von Prof. Dr. Markus

Reisinger, Frankfurt School of Finance & Management, und Prof. Dr. Stefan

Wagner, ESMT Berlin, im Auftrag von Hamburg@Work und zentrum Nachhaltige

Transformation.



Die Studie fokussiert sich auf die betriebs- und volkswirtschaftlichen

Auswirkungen des Data Act zum Thema Cloud, ein in der Diskussion bislang wenig

beachteter Aspekt. Ein Ziel des Data Acts ist es, den Wettbewerb unter

Cloud-Computing-Anbietern zum Wohle der Kunden zu steigern. Dies soll durch

niedrigere Wechselkosten, die Vermeidung von Lock-In-Effekten sowie durch

Funktionsäquivalenz erreicht werden.