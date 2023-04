FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem weiteren Hoch des Dax seit Anfang 2022 am Vortag verliert die jüngste Kursrally weiter Schwung. Der Dax gab am frühen Mittwochnachmittag um 0,15 Prozent auf 15 858,52 Punkte moderat nach. In Fernost hatten die Börsen überwiegend Verluste verbucht und auch an der Wall Street wird zum Auftakt mit Kursverlusten gerechnet. Börsianer schließen jedoch nicht aus, dass der deutsche Leitindex die in Reichweite liegende 16 000er-Marke wieder ansteuert.

Die Dynamik der ersten Wochen des Jahres sei dem Markt abhanden gekommen, schrieb Analyst Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets. "Aber verkaufen will so richtig auch keiner". Damit bleibe der Dax auf hohem Niveau und die 16 000er-Marke in greifbarer Nähe. Ohne Impulse werde er es allerdings nicht über diese Hürde schaffen.