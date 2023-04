BARCLAYS stuft ARCELORMITTAL auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für ArcelorMittal auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Er habe sich angesichts der gestiegenen Zahl an Todesfällen in den Jahren 2021 und 2022 mit der Gesundheits- und Sicherheitsbilanz des Stahlkonzerns befasst, schrieb Analyst Tom Zhang in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sollte sich dieser Trend nicht umkehren, erwarte er mehr Druck seitens der Investoren, was ein weiteres Hindernis für eine Neubewertung der Aktie sein könnte. Als Beispiel dafür verwies er auf die Kursverluste der Vale-Aktie./ck/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 18.04.2023 / 17:05 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.04.2023 / 04:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ArcelorMittal Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,62 % und einem Kurs von 26,77EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Tom Zhang

Analysiertes Unternehmen: ARCELORMITTAL

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 31

Kursziel alt: 31

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m