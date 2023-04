Eastman verkündet Projekterfolg mit USAMP, PADNOS und Yanfeng für eine Studie über Kreislaufwirtschaft im Automobilmarkt

Wenn ein Auto am Ende seiner Lebensdauer ist, machen Metalle, Reifen und Glas 80 % bis 90 % der Materialien aus, die über die traditionellen mechanischen Recyclingströme recycelt werden können. Die anderen 10 % bis 20 %, die als Automobil-Schredderabfälle (automotive shredder residue, ASR) bezeichnet werden, bestehen aus gemischten Kunststoffen und anderen nicht recycelten Materialien, die derzeit auf Deponien landen oder mit Hilfe von Abfallverwertungstechnologien wiederverwertet werden. Im Rahmen dieser Initiative lieferte PADNOS eine kunststoffreichen Anteil von ASR als nachhaltigen Rohstoff für die Kohlenstofferneuerungstechnologie (Carbon Renewal Technology, CRT) von Eastman. Eastman demonstrierte erfolgreich die Zugabe und Umwandlung dieses ASR-Rohstoffs in ein Synthesegas (Syngas), das anschließend in der Produktion seiner Polyester- und Zellulose-Thermoplaste verwendet wird. Harze aus diesem Produktionsprozess wurden weiter formuliert und dann an Yanfeng geliefert. Die von Yanfeng für die Demonstration gefertigten Teile wurden erfolgreich getestet, um eine Reihe von OEM-Anforderungen – wie etwa von Ford, GM und Stellantis – zu erfüllen und so den Nachweis für eine wirkliche Kreislauflösung zu erbringen.

Die Studie bewies die Machbarkeit der Carbon Renewal Technology (CRT) von Eastman, einer der beiden molekularen Recyclingtechnologien von Eastman, die das kunststoffreiche ASR in molekulare Bausteine zerlegt. Durch das Recycling dieser komplexen Kunststoffe mithilfe von CRT kann Eastman fossile Rohstoffe ersetzen und Polymere ohne Leistungseinbußen für den Einsatz in neuen Automobilanwendungen herstellen.