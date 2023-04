Der Natural Diamond Council widerlegt mit Fakten Mythen der Branche

Der Natural Diamond Council fördert weiterhin die Transparenz, indem er Analysen veröffentlicht, die sich mit den Mythen und falschen Vorstellungen über die Diamantenindustrie befassen.

LONDON, 19. April 2023 /PRNewswire/ -- Der Natural Diamond Council, die maßgebliche Quelle für Naturdiamanten, hat seinen Analysebericht 2023 mit dem Titel,,Diamond Facts: Addressing myths and misconceptions about the diamond industry" veröffentlicht. Mit diesem Bericht will der Natural Diamond Council (NDC) Fehlinformationen über natürliche Diamanten und im Synthetischer Diamant (Laboratory-Grown Diamond/Synthetic Diamond) ausräumen.