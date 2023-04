Kion erhöht dank starkem Staplergeschäft seine Jahresprognose

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Gabelstaplerhersteller Kion blickt nach einem überraschend guten ersten Quartal optimistischer auf das Gesamtjahr. Auch wenn die Auftragslage im Lieferkettensegment (Supply Chain Solutions) bislang weiterhin deutlich hinter den Markterwartungen zurückbleibt, können das offenbar eine verbesserte Lieferkettensituation im Geschäft mit Gabelstaplern und Flurförderzeuge (Industrial Trucks & Services) mehr als ausgleichen. Zudem profitiert Kion von Vorzieheffekten, teilte das Unternehmen am Mittwoch überraschend auf Basis vorläufiger Zahlen mit. Die Aktie sprang daraufhin im vier Prozent nach oben.

Dieses Jahr will Kion nun einen Umsatz von mindestens 11,2 Milliarden Euro erzielen, während das Unternehmen bislang von mindestens 11 Milliarden ausgegangen war. Davon sollen als bereinigtes Ergebnis vor Zinsen und Steuern (ber Ebit) mindestens 615 Millionen Euro bleiben, das wären 12 Prozent mehr als bisher prognostiziert. Auch die am Kapitalmarkt viel beachteten Kennziffern des freien Barmittelzufluss und der Rendite auf das eingesetzte Kapital werden nun höher erwartet. Die endgültigen Zahlen für die Monate Januar bis März wollen die Frankfurter am 27. April veröffentlicht./lew/he

Die Kion Group Aktie wird aktuell mit einem Plus von +4,60 % und einem Kurs von 37,78EUR gehandelt.