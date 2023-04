Citi goes ESG: Diese zehn Aktien bieten Aufwärtspotenziale bis zu 60 Prozent

Zur Veranschaulichung: Noch im vergangenen Jahr schnitt der ESG-nahe MSCI Europe Socially Responsible Investing Index noch schlechter ab als der breite Aktienmarkt. Das könnte sich nun laut der Citi-Bank ändern. Die Bank sieht durch das Inflationsbekämpfungsgesetzes der US-Regierung langfristige Wachstumschancen. "Nach einem Jahr, in dem ESG stark gestresst war, glauben wir, dass ESG-Strategien wieder in Mode kommen könnten, insbesondere da sich die Anleger wieder auf strukturelle Faktoren konzentrieren", so Citi-Analystin Beata Manthey in einer Kundenmitteilung.

Zehn Aktien, von denen sich die Citi-Analysten einiges an Kurswachstum versprechen im laufenden Jahr, haben sie auf eine Liste gesetzt. Dabei handelt es sich um Large Caps aus dem Stoxx Europe 600 Index, die bereits gut performen in letzter Zeit. Die größten Kurspotenziale macht Citi bei dem französischen Outsourcing-Unternehmen Teleperformance und dem Zahlungsdienstleister Worldline aus.