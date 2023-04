Seite 2 ► Seite 1 von 2

Frankfurt am Main (ots) - Christian Keller ist der Geschäftsführer der KDKellerdigital GmbH. Gemeinsam mit seinem Team unterstützt der Experte fürOnlinemarketing Fachbetriebe im Handwerk bei der Gewinnung qualifizierterMitarbeiter - und das ohne Portale oder Vermittler. Stattdessen setztKellerdigital auf Social-Media-Marketing über Plattformen wie Facebook, LinkedInund Instagram. Hier erfahren Sie, warum Handwerksunternehmen heute zwingend aufeine eigene Karriereseite setzen sollten, um ihre Mitarbeitergewinnungvoranzutreiben.Wer als Fachbetrieb im Handwerk Fachkräfte und Auszubildende sucht, sollte jedeMöglichkeit nutzen, um mit potenziellen Bewerbern in Kontakt zu treten. Dennochverzichten noch immer zahlreiche Handwerksunternehmen auf eine eigeneKarriereseite. Ein Fehler, denn geeignete Kandidaten werden sich vor einerBewerbung hauptsächlich auf der Webseite des Handwerksbetriebs informieren. "Diemeisten Bewerber möchten sich im Vorfeld ein Bild von dem Unternehmen machen,bei dem sie sich bewerben", erklärt Christian Keller von Kellerdigital. "DieseMöglichkeit sollte deshalb unbedingt genutzt werden, um qualifizierteMitarbeiter zu gewinnen, die wirklich motiviert sind, für den Betrieb zuarbeiten." Im Folgenden nennt der Experte für Onlinemarketing fünf Gründe, warumHandwerksunternehmen unbedingt auf eine eigene Karriereseite setzen sollten.1. Karriereseite dient als zentraler Dreh- und Angelpunkt des RecruitingsFrüher oder später wird jeder potenzielle Bewerber einen Blick auf dieKarriereseite eines Unternehmens werfen. So gilt diese als zentraler Dreh- undAngelpunkt für alle Bewerbermaßnahmen. Hinzu kommt, dass das Handwerk auch heutenoch zu großen Teilen auf Empfehlungen basiert. Potenzielle Interessierte werdendaher mit großer Wahrscheinlichkeit zuerst die Karriereseite des Unternehmensaufsuchen. Ist diese veraltet, liefert nicht die relevanten Informationen oderfehlt sogar gänzlich, werden die Kandidaten verschreckt, noch bevor es zumpersönlichen Gespräch kommen kann. Umso wichtiger ist es, nicht nur eineKarriereseite zu gestalten, sondern diese auch ansprechend aufzubereiten und mitrelevanten Informationen sowie Text- und Bildmaterial zu versehen.2. Unabhängigkeit von anderen Plattformen gestaltenBesonders zugute kommt der eigenen Karriereseite dabei die Unabhängigkeit vonanderen Plattformen und Portalen. Während diese nämlich meist sehr strengeGestaltungsvorgaben haben, um einen einheitlichen Look zu gewährleisten, können