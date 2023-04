METARIVER hat Lizenz für digitale Vermögensgüter auf den Bahamas erhalten

METARIVER ist ein Digital-Asset-Dienstleistungsunternehmen für institutionelle Anleger, Privatbanken und Family Offices, die ihm einen Teil ihres Vermögens zur Verwaltung zuweisen möchten. Die Verwahrung von Vermögenswerten erfolgt unter der Kontrolle der Kunden selbst in sicheren Tresoren.

NASSAU, Bahamas, 19. April 2023 /PRNewswire/ -- METARIVER ist stolz darauf, bekannt zu geben, dass es seine Lizenz nach dem Gesetz „Digital Assets and Registered Exchanges Act" (DARE) sowie dem Gesetz „Financial and Corporate Service Providers Act" (FCSP) von der Securities Commission der Bahamas erhalten hat.

METARIVER wurde von einem Team aus Governance-, Compliance- und Produktentwicklungsspezialisten aus dem Fintech-Sektor gegründet. In der Kryptoindustrie besteht ein starker Bedarf an Unternehmensführung, und METARIVER ist der Ansicht, dass es gut positioniert ist, um diese wachsende Chance zu nutzen.

Die Bahamas haben durch ihre Securities Commission eine weltweit führendes Rechtssystem im Bereich der Lizenzierung digitaler Assets geschaffen. Der DARE Act bietet einen umfassenden regulatorischen Rahmen, der sich an Compliance und Best Practices orientiert. DARE kann als eine bedeutende Errungenschaft in der Gesetzgebung angesehen werden, da es die Ausgabe, den Verkauf und den Handel mit digitalen Vermögenswerten sowie die rechtliche Anerkennung der Distributed-Ledger-Technologie (z. B. Blockchain) als aufstrebende Plattformen für Finanzdienstleistungsinnovationen regelt.

„Wir sind begeistert, von der Securities Commission of the Bahamas lizenziert worden zu sein, und freuen uns darauf, unsere Dienstleistungen und unsere Infrastruktur vermögenden Personen vorzustellen, indem wir eine Alternative zur traditionellen Treasury-Verwaltung anbieten", sagte Frank Svatousek, CEO von METARIVER.

Zu den wichtigsten Dienstleistungen gehören:

Verwahrung und Treasury Management von digitalen Vermögensgütern: Infrastruktur für die Zuweisung von Portfolios Zahlungen und FX-Abwicklung: weltweiter und sofortiger Versand von Stablecoins/Krypto Internationale Unternehmensgründung: komplette Errichtung aus einer Hand für institutionelle Kunden

METARIVER ist dabei, zusätzliche Lizenzierungen für digitale Vermögenswerte in einer ergänzenden Jurisdiktion zu erwerben, um sich zusätzliche Vertriebskanäle und Vermögenswerte zur Verwaltung zu erschließen. METARIVER zielt darauf ab, seine Dienstleistungen im Herbst 2023 einzuführen.

Zwecks Gelegenheiten für Partnerschaften, bei Medienanfragen oder für ein Interview mit Frank Svatousek senden Sie bitte eine E-Mail an media@metariver.xyz

Informationen zu METARIVER

METARIVER ist ein institutionelles Dienstleistungsunternehmen für die Verwahrung und das Treasury Management von digitalen Vermögensgütern, das institutionellen Vermögensinhabern zusätzlich internationale Unternehmensgründungen anbietet. Das von Frank Svatousek 2022, Dean Thrasher und Stephanie Colebrook gegründete Unternehmen widmet sich der Unternehmensführung, der Einhaltung von aufsichtsbehördlichen Vorschriften und einem herausragenden Kundendienst. METARIVER ist von der Securities Commission of the Bahamas im Commonwealth der Bahamas gemäß dem „Digital Asset and Registered Exchanges Act" lizenziert sowie als Finanzdienstleister für Unternehmen registriert.

Weitere Informationen finden Sie auf metariver.xyz oder folgen Sie dem Unternehmen unter Linkedin auf /company/metariver

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/metariver-hat-lizenz-fur-digitale-vermogensguter-auf-den-bahamas-erhalten-301801931.html