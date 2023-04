YPO ernennt Greg Murray zum Preisträger des Global Impact Award 2023

Seite 2 ► Seite 1 von 4

New York (ots/PRNewswire) - Heute gab die https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3840790-1&h=2170064518&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3840790-1%26h%3D687587666%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ypo.org%252F%26a%3DYPO&a=YPO , die globale Führungsgemeinschaft von mehr als 34.000 Führungskräften in150 Ländern, bekannt, dass Greg Murray, der Mitbegründer und CEO von KOKONetworks (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3840790-1&h=3730388304&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3840790-1%26h%3D154998159%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fkokonetworks.com%252F%26a%3DKOKO%2BNetworks&a=KOKO+Networks) , der Empfänger des Global Impact Award 2023 der Organisation ist. KOKONetworks ist ein in Kenia ansässiges Klima-Tech-Unternehmen, das die Abholzungder Wälder und die Kohlenstoffemissionen bekämpft, die durch die Verwendung vonHolzkohle als Brennstoff zum Kochen in städtischen Haushalten verursacht werden.Der YPO Global Impact Award (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3840790-1&h=627023527&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3840790-1%26h%3D2073990411%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ypo.org%252Fglobal-impact-awards%252F%26a%3DYPO%2BGlobal%2BImpact%2BAward&a=YPO+Global+Impact+Award) ist diehöchste Auszeichnung, die die YPO an seine Mitglieder vergibt, um deren Einflussaußerhalb der YPO zu würdigen und den nachhaltigen und skalierbaren Einfluss vonCEOs zu feiern."Greg Murray und KOKO Networks ebnen mit ihrem innovativen Ansatz den Weg zurBekämpfung der Abholzung und zur Verbesserung der Gesundheit der Kenianer undfinden technologiebasierte Lösungen, die nicht nur der Umwelt, sondern auchMillionen von Verbrauchern zugute kommen", sagt Thayer Smith, CEO von YPO. "Erist eine Inspiration innerhalb unserer YPO-Gemeinschaft und darüber hinaus."Nach Angaben der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der VereintenNationen (FAO) ist Holzkohle, der wichtigste Brennstoff zum Kochen imstädtischen Raum Afrikas, die Hauptursache für die Abholzung der Wälder auf demKontinent. Die durch die Verbrennung von Holzkohle verursachte Luftverschmutzungin Innenräumen führt jedes Jahr zu Hunderttausenden von Todesfällen, vor allembei Kindern unter 5 Jahren, durch Lungenentzündung und akuteAtemwegsinfektionen. Diese Verschmutzung entspricht dem Einatmen des Rauchs vonvier Schachteln Zigaretten pro Tag. Murray und seine Mitbegründer Sagun Saxena,Micael da Costa und Nicholas Stokes wollen dieses Problem durch die Entwicklungund Einführung eines neuen technologiebasierten Wirtschaftszweigs angehen, der