Wien (ots/PRNewswire) - WIEN, 19. April 2023 xtype, ein Unternehmen für agile

Softwarebereitstellung, hat sein speziell für die ServiceNow-Plattform

entwickeltes und natives Produkt auf den Markt gebracht. xtype ist das erste

Out-of-the-Box Produkt für ServiceNow, das die Automatisierung für die schnelle

Bereitstellung und Freigabe von Anwendungen und Updates sowie den Abbau von

Backlogs effektiv nutzt.



Als ServiceNow Build Partner nutzt xtype Automatisierung, um den geschäftlichen

Output zu steigern und ist damit eine dringend benötigte Lösung für Unternehmen,

die mit dem erwarteten Entwicklungstempo und der Innovation auf der

ServiceNow®-Plattform kämpfen. xtype löst für ServiceNow-Kunden ein zentrales

Problem und ermöglicht Unternehmen von einem agilen Deployment zu profitieren

und ihre digitale Transformation bis zu fünfmal schneller voranzutreiben.





Kunden können xtype sofort und out-of-the-box nutzen, um ihreSoftwareentwicklung zu beschleunigen und jede Nachfrage zu erfüllen. Mit xtypekönnen Kunden neue Funktionen und Anwendungen bereitstellen, die IT Abläufeverbessern und die Verwaltung und Entwicklung von Unternehmensanwendungenrationalisieren. ServiceNow-Teams können außerdem Anpassungen und Anwendungenbei der Skalierung ohne langwierigen manuellen Aufwand bereitstellen.xtype wird von Unternehmen und Entwicklern geschätzt und bietet Multi-InstanceVisibility, Automation und Governance, um bessere kommerzielle und technischeErgebnisse zu erzielen.Ron Gidron, Mitbegründer und CEO von xtype, sagte zur Markteinführung: "Wirhaben xtype als Produkt für die Kunden von ServiceNow entwickelt, von denenviele ständig mit einem wachsenden Backlog kämpfen. Wir konzentrieren uns aufdie Bereitstellung von Funktionalität und bieten eine dringend benötigte Lösungfür ServiceNow-Teams in ihrer natürlichen Umgebung. Mit der Integration vonxtype können Teams bessere Geschäftsergebnisse erzielen, die schnell undeffizient bereitgestellt werden, und wir sind stolz darauf, ein Vorreiter in derServiceNow-Community zu sein".xtype wird von erfahrenen Softwaretechnologie-Experten entwickelt, die überErfahrungen im Konzernbereich und DevOps-Markt verfügen. Ihr Ziel ist es, denServiceNow-Kunden die Möglichkeit zu geben, ihre Arbeitsbelastung außerhalb derGeschäftszeiten zu reduzieren und den Unternehmen die Möglichkeiten zu geben,die sie brauchen, insbesondere in Zeiten wirtschaftlicher Turbulenzen.Das innovative Angebot von xtype für den ServiceNow-Deploymentprozess wurdebereits von Unternehmen wie der Zurich Versicherung anerkannt. Als einer derweltweit führenden Versicherer hat xtype geholfen, die ServiceNow-Plattformerfolgreich zu nutzen, ohne Kompromisse bei der Projektqualität einzugehen.Nach der Markteinführung wird xtype voraussichtlich am 15. Mai auf der Knowledge2023 allen ServiceNow-Anwendern seine ersten Produkte und Pläne vorstellen.xtype wird auf der ServiceNow-Veranstaltung Knowledge 2023 in Las Vegas vom 14.bis 18. Mai am Stand 435 vertreten sein.Über xtypextype wurde 2020 gegründet und ist ein von Venture Capital unterstütztesStartup, das den Ansatz der agilen Softwarebereitstellung auf derServiceNow-Plattform neu definiert. Das Unternehmen bietet eine Off-the-ShelfOption für Kunden, um jede Art von Nachfrage auf der ServiceNow-Plattform zuerfüllen und verbesserte Geschäftsergebnisse in großem Umfang zu erzielen. Bisheute hat xtype mit Organisationen wie der Zürich Versicherung, großeninternationalen Banken und Technologieunternehmen weltweit zusammengearbeitet.