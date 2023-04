Dabei möchte das Internetunternehmen im laufenden Turnus den Umsatz um etwa 4,8% auf 6,2 Milliarden steigern. Das letzte Jahr bescherte den gleichen Zuwachs auf rund 5,9 Milliarden. Der operative Gewinn soll 2023 in etwa bei 1,3 Milliarden landen, was ungefähr dem Niveau des Vorjahres entspricht. Den Löwenanteil des Geschäfts steuert die Mobilfunktochter 1&1 bei, ihre Erlöse legten um 1,4% auf fast 4 Milliarden Euro zu.

Der Kursverfall ist kaum zu verstehen, schließlich arbeitete das Unternehmen mit Sitz in Westerwald stets profitabel. Firmengründer und Vorstandschef ist der bodenständige Self-Made-Milliardär Ralph Dommermuth. United Internet bzw. die Tochter 1&1 hatte eine der vier Lizenzen für den Aufbau des 5G-Netzes ergattert. Allein im laufenden Turnus müssen die Westerwälder in das neue Netz etwa 120 Millionen investieren. 1&1 hinkt mit dem Netzaufbau hinterher. Bis zum Jahresende sollte man gut 1.200 5G-Standorte im Portfolio haben. Derzeit sind es nur 94 Funkstationen, von denen erst fünf in Betrieb genommen wurden. Unternehmenslenker Dommermuth wittert eine Intrige.