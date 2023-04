FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Mittwoch nach einem schwankenden Handelsverlauf knapp auf dem Niveau von Vorabend gehalten. Die Gemeinschaftswährung kostete am Nachmittag 1,0960 US-Dollar, nachdem sie zwischenzeitlich bis auf 1,0917 Dollar abgesackt war. Der Ende vergangener Woche erreichte einjährige Höchststand von etwas mehr als 1,10 Dollar bleibt damit in Reichweite. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0933 (Dienstag: 1,0972) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9147 (0,9114) Euro.

Händler begründeten die zwischenzeitlich deutlichen Verluste beim Euro mit der im frühen Handel etwas eingetrübten Stimmung an den europäischen Aktienmärkten. Dort hatten enttäuschende Geschäftszahlen von Unternehmen für leichte Verluste gesorgt. Zuletzt jedoch drehten die wichtigsten Indizes moderat ins Plus, was entsprechend auch den Euro stützte.