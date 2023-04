Berlin (ots) - Vor dem Einkaufen noch schnell die aktuellen Angebote checken -

für die meisten Deutschen ist das Routine. Laut einer Umfrage von Klarna, einem

weltweit führenden Anbieter von Bank-, Zahlungs- und Shopping-Services, und dem

Berliner Markt- und Meinungsforschungsinstitut Appinio* vergleichen über 50 %

der befragten Deutschen auf Online-Portalen die Preise bevor ein neues

Lieblingsprodukt gekauft wird. Mehr als die Hälfte der Befragten vertraut sogar

sehr darauf, bei Vergleichsportalen den besten Preis zu finden !



Für Prof. Dr. Holtfort ist das allerdings keine Überraschung: "Interessant ist,

dass die Umfrage zeigt, dass 92,3 % der Deutschen positiv beeinflusst werden,

wenn sie ein Schnäppchen machen. Schnäppchen oder auch Rabatte sparen erst

einmal Geld und "Geld sparen" wirkt sich auf unser Belohnungssystem im Gehirn

aus. Dieser Effekt ist auch unabhängig vom Alter, denn das Gehirn arbeitet immer

gleich - egal wie alt man ist." .





Allerdings trüben Käufe, bei denen die Erwartungen nicht erfüllt werden, dieStimmung der Konsument:innen. Ganze 85 % der Befragten in Deutschland geben an,einen Kauf zu bereuen . Darunter sind über 33 % , die einen Kauf bedauern,nachdem sie gesehen haben, dass es das Produkt woanders günstiger gab. Fast dieHälfte der Befragten ( 47,7 % ) sind von einer Neuanschaffung enttäuschtgewesen, da die Qualität des Produkts schlichtweg nicht die Erwartungen erfüllthabe. Im Fashion-Bereich sind es vor allem die Frauen ( 46 % ), die schon einmaleinen Kauf bereut haben. Männer hingegen ( 47 % ) machen ihre meisten Fehlkäufebei Technik-Produkten .Einer der Hauptvorteile von Preisvergleichstools für Verbraucher:innen ist dieMöglichkeit, das beste Angebot für einen Artikel zu finden, den sie aktivsuchen. Es gibt jedoch auch Verbraucher:innen, die sich häufig (5,6 %),regelmäßig (16,2 %) oder gelegentlich (29,6 %) zu ungeplanten Käufen verleitenlassen, weil sie ein Schnäppchen lockt. "Für das Gehirn ist der Kauf vonpreisreduzierten Produkten so, als ob man Geld geschenkt bekommt. Gleichzeitigwird der Bereich des Gehirns, der für Vernunft oder Rationalität zuständig ist,ausgeschaltet. Um Spontankäufe zu vermeiden, kann "Reframing" oder"Reinterpretation" im Kopf vor einem Kauf nützlich sein: Der Kauf sollte keine"Belohnung" oder "sich etwas gönnen" sein, sondern eher etwas "Alltägliches".Hilfreich kann es auch sein, die geplanten Anschaffungen vorher aufzuschreiben -dies ist ein bewusster Prozess, der unbewusste Vorgänge wie Spontankäufe ehersteuert" , sagt Prof. Dr. Holtfort.Wie man Spontankäufen weniger verfällt, weiß auch Produktmanagerin KarolineBliemegger von Klarna: "Bedenkzeit geben und überlegen, ob man es wirklichbenötigt und nutzen wird. Bei Kleidung hilft da z. B. sich den Cost per Wearauszurechnen und dann erst zu kaufen."Neben einer Bedenkzeit lohnt es sich zudem die Shopping-Features von Klarna zuRate zu ziehen: Wishlists ermöglichen es, die beliebten Items im Blick zubehalten und eine Nacht über den Kauf zu schlafen. Price-Drop-Alerts geben denKonsument:innen die Möglichkeit, über Reduzierungen informiert zu werden. Zudemmacht es Sinn, Preise bei verschiedenen Händlern zu vergleichen.Klarna hebt das Einkaufserlebnis ab sofort auf ein neues Level und ermöglichtNutzer:innen mit dem innovativen Preisvergleichstool** stets die besten Angebotezu finden. Das neue Feature vergleicht die Preise von tausenden Einzelhändlernund findet die gewünschten Produkte zum besten Deal. Nutzer:innen können nachPreis, Größe, Farbe und Kundenbewertungen filtern und auch direkt sehen, welcheHändler die Artikel noch im Lager haben. Zusätzlich werden auch diePreisentwicklungen von Artikeln angezeigt - so kann entschieden werden, ob mangleich kaufen oder auf ein besseres Angebot warten möchte. Das Feature ist seitAnfang April via Klarna App und Online auf Klarna.de verfügbar.*Die quantitative Search-&-Compare-Online-Umfrage von Klarna richtete sich anüber 1.000 Personen in Deutschland aus der Generation Z (+18), den Millennials,der Generation X und den Baby-Boomern. Die Umfrage wurde von Appinio im April2023 durchgeführt.**Preisvergleich von über 2,5 Mio. Artikeln bei mehr als 3.000 Shops.