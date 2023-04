Logistikimmobilien sind die Lieblinge der Investoren / Asset-Manager wollen laut JLL-Umfrage ihre Immobilienquoten nicht reduzieren

Frankfurt (ots) - Die stagnierende Wirtschaft und die Unsicherheiten über die

Zins-, Inflations- und somit die Preisentwicklung haben zu einem deutlichen

Rückgang bei Immobilientransaktionen im vergangenen Jahr geführt. Auch das erste

Quartal 2023 war von Zurückhaltung geprägt gewesen. Dabei hapert es nicht an der

Kaufbereitschaft der Investoren. Laut einer JLL-Umfrage unter 145 Asset-Managern

gaben 42 Prozent von ihnen an, in diesem Jahr mehr investieren zu wollen als

2022. Mit weniger Einkäufen plant nur jeder Fünfte. Auf der anderen Seite sind

16 Prozent der Umfrageteilnehmer bereit, im laufenden Jahr mehr Immobilien zu

veräußern als im Vorjahr, fast die Hälfte der Asset-Manager will die Verkäufe

dagegen reduzieren. "Es mangelt nicht an Investoren, die kaufen möchten, sondern

an jenen, die verkaufen möchten - und nach wie vor liegen die Preisvorstellungen

in vielen Fällen zu weit auseinander", sagt Jan Eckert , Head of Capital

Markets, JLL DACH.



Zwei Drittel der Befragten kalkulieren im Ankauf mit Preisreduzierungen von mehr

als fünf Prozent im Vergleich zum Preisniveau des Vorjahres, ein Viertel

immerhin noch mit Abschlägen bis zu fünf Prozent.