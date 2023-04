In konkret in Zahlen ausgedrückt hatte Johnson & Johnson im ersten Quartal seinen Konzernumsatz um 5,6 Prozent auf 24,75 Mrd. US-Dollar gesteigert, der Gewinn legt um circa ein Prozent auf rund 7,1 Mrd. US-Dollar zu. Als Belastungsfaktor haben sich allerdings rechtliche Streitigkeiten von Körperpflegemitteln mit Talkum erwiesen, dadurch rutschte der Konzern 68 Mio. US-Dollar in die Verlustzone. Für das Gesamtjahr peilt JnJ einen Umsatz zwischen 97,9 und 98,9 Mrd. US-Dollar an, dies entspricht einem Gewinn je Anteilsschein zwischen 10,60 und 10,70 US-Dollar. Die ursprüngliche Prognose lag sogar ein Stück weit darunter, allerdings nutzten Investoren die Gelegenheit, um Gewinne mitzunehmen.

Der Kursrutsch vom gestrigen Handelstag direkt unter den 50-Tage-Durchschnitt birgt nur weiteres Abwärtspotenzial. Zunächst wäre noch die letzte Kurslücke vollständig zu schließen, dies geht mit einem Abschlag auf 156,59 US-Dollar einher. Spätestens an der mehrjährigen Unterstützung von grob 155,72 US-Dollar sollte aber eine nachhaltige Stabilisierung und Wiederaufnahme der Rallye einsetzen. Infolgedessen würden erneute Anstiegschancen an den EMA 200 entstehen, darüber an die Aprilhochs von 167,23 US-Dollar. Aber erst wenn mindestens auch dieses Widerstandsniveau geknackt wird, dürfte JnJ weiter gen 175,40 US-Dollar hochlaufen.

Johnson & Johnson (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: