HABA FAMILYGROUP schließt alle Standorte der HABA Digitalwerkstatt Förderung der Zukunftskompetenzen wird fortgesetzt (FOTO)

Bad Rodach (ots) - Die HABA FAMILYGROUP wird die Standorte der HABA

Digitalwerkstatt in den nächsten Monaten schließen. Das Geschäftsmodell konnte

in den vergangenen sieben Jahren trotz mehrfacher konzeptioneller Anpassung

keine positive wirtschaftliche Entwicklung verzeichnen. Nach sorgfältiger

Prüfung der aktuellen Bildungslandschaft und der langfristigen Tragfähigkeit des

Programms hat das oberfränkische Familienunternehmen entschieden, seine acht

HABA Digitalwerkstatt Standorte in Deutschland nicht länger zu betreiben.



Bildung ist weiter ein Fokusthema