Das "Angstbarometer" VIX fällt auf den tiefsten Stand seit November 2021 - ist das eine gute Basis für eine weitere Rally an der Wall Street? Das Bedürfnis nach Absicherungen auf der Unterseite ist also derzeit offenkundig extrem gering, niemand scheint besorgt zu sein, daher fällt der VIX immer weiter. Dabei beginnt es nun wirklich spannend zu werden: denn in den nnächsten Tagen stehen die Ergebnisse der großen Tech-Konzerne an, die aufgrund ihrer Gewichtung den stärksten Effekt auf die US-Indizes haben (im S&P 500 über 28%-Gewichtung) - heute startend mit Tesla (wir berichten bei finanzmarktwelt.de ab 22Uhr). Dabei gibt es doch eigentlich zahlreiche Unsicherheits-Faktoren: die Bankenkrise (schon vorbei?), der Credit Crunch im Gefolge der Bankenkrise, der Stress bei US-Gewerbeimmobilien, dazu die Aussicht, dass die Fed die Zinsen mindestens noch einmal anhebt und dann weiter hoch beläßt..

Hinweise aus Video:

1. Tesla-Quartalszahlen heute – Vorschau – noch schnell Preissenkung

2. China: Mehr als Hälfte des Wachstums durch Schulden getrieben

3. S&P 500: Entscheidend werden die Tech-Riesen

