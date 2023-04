AIIB eröffnet erstes Auslandsbüro in Abu Dhabi, VAE

ABU DHABI, VAE, 19. April 2023 /PRNewswire/ -- Die Asiatische Infrastrukturinvestmentbank (AIIB) und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) haben eine Vereinbarung über die Aufnahme von Gastmitgliedern unterzeichnet, um in Abu Dhabi offiziell das erste Auslandsbüro der Bank, einen Interim Operational Hub (der Hub), zu eröffnen. Jin Liqun, Präsident und Vorstandsvorsitzender der AIIB, nahm zusammen mit Seiner Exzellenz Dr. Sultan Al Jaber, Minister für Industrie und moderne Technologie und VAE-Gouverneur der AIIB, an der Unterzeichnungszeremonie in Abu Dhabi teil.

In seinen Ausführungen sagte S.E. Dr. Al Jaber: „Die Vereinbarung, das operative Büro der AIIB zu beherbergen, spiegelt das Engagement der VAE wider, die Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen und Institutionen zu verbessern, die sich auf eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung für Entwicklungsländer konzentrieren."

Er fügte hinzu, dass das Büro als strategisches Ziel im Nahen Osten und in der Welt dienen würde, sowie die Entwicklungsagenda der AIIB unterstützen und Infrastrukturprojekte finanzieren würde, um ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum zu erreichen.

Das rasche Wachstum der AIIB ist der Katalysator für die Eröffnung eines Büros, das die Bank näher an die Kunden und an die vorderste Front ihres Geschäfts bringt. Der Hub bietet die Nähe zu den globalen Finanzzentren und die Anbindung an das internationale Infrastruktur-Ökosystem, was für die Aufrechterhaltung der Wachstumsdynamik der AIIB wichtig ist.

Der Abu Dhabi Fund for Development wurde beauftragt, die VAE im Vorstand der Bank zu vertreten und aktiv an seinen regelmäßigen Sitzungen teilzunehmen. Bis heute hat die AIIB 212 Projekte in Höhe von über 40 Mrd. USD in 33 Mitgliedsländern genehmigt, die zur wirtschaftlichen Entwicklung beigetragen und die Lebensqualität der Gemeinden in den begünstigten Ländern verbessert haben.

Informationen zur AIIB

Die Asiatische Infrastrukturinvestmentbank (AIIB) ist eine multilaterale Entwicklungsbank, deren Aufgabe es ist, die Infrastruktur für morgen zu finanzieren – eine Infrastruktur, deren Kern die Nachhaltigkeit ist. Wir haben unsere Tätigkeit im Januar 2016 in Peking aufgenommen und sind seitdem auf 106 zugelassene Mitglieder weltweit angewachsen. Wir sind mit 100 Mrd. USD kapitalisiert und werden von den großen internationalen Rating-Agenturen mit Triple-A bewertet. Gemeinsam mit ihren Partnern erfüllt die AIIB die Bedürfnisse ihrer Kunden, indem sie neues Kapital freisetzt und in eine umweltfreundliche, technologiegestützte Infrastruktur investiert, die die regionale Konnektivität fördert.

