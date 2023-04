GWM hält mit Partnern Global Conference 2023 in Shanghai ab

Baoding, China (ots/PRNewswire) - Am 19. April veranstaltete GWM die Global

Conference 2023 mit dem Thema "NEW GWM NEW ENERGY", an der mehr als 260

Vertriebsvertreter aus mehr als 60 Ländern und Regionen teilnahmen.



Mu Feng, Präsident von GWM, gab den Teilnehmern eine detaillierte Einführung in

die globale Expansion von GWM, das Forest Ecosystem und die zukünftige

strategische Planung für neue Energien.